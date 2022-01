Los requerimientos por pago de tenencia son para vehículos de lujo en la #CDMX

El gobierno capitalino tiene en la mira a los dueños de vehículos de lujo con residencia en la ciudad, para que paguen la tenencia en la Ciudad de México. Para ello, a lo largo del año pasado envió 200 notificaciones a propietarios de autos con un valor de hasta 5 millones de pesos.

“En el 2021, fueron 200 vehículos donde Tesorería envió una notificación, que es la misma notificación que se hace para cualquier deuda de impuestos o derechos en la ciudad. Fueron vehículos, algunos de ellos de valor de 5 millones de pesos, que fueron adquiridos en la ciudad y que no se pagó la tenencia, sino que se pagó en otro sitio”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, en una conferencia de prensa este miércoles.

La respuesta de la mandataria se dio a partir de una nota publicada por el periódico Reforma esta semana, en la que informó que la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina ha enviado requerimientos para el pago de tenencia en los que se advierte a los deudores que, que en caso de incumplimiento, se podrían aplicar embargos y denuncias. Dichas notificaciones fueron firmadas por Roberto Sanciprián Plata, subtesorero de Fiscalización de la secretaría.

“Eso lo hace el SAT (Servicio de Administración Tributaria), lo hace el gobierno de la ciudad, lo hacen todas las tesorerías de las entidades de la República de los distintos estados: si no se paga un impuesto, si no se paga un derecho, viene una primera solicitud, por lo menos así lo hacemos nosotros desde Tesorería, una invitación a que se pague; si a la segunda no se paga, entonces a la tercera ya se manda un requerimiento específico que puede tener inclusive vías legales para que se paguen los impuestos, los derechos”, argumentó la mandataria ante la prensa.

Sheinbaum subrayó que estas medidas van dirigidas en especial hacia quienes adquieren vehículos de alto costo, quienes deberían pagar más por la tenencia de sus autos, camionetas o motocicletas.

“Que sepan los usuarios que esto es un tema en particular para los vehículos de lujo, de extralujo, por decirlo así, en donde evadieron el pago de la tenencia”, señaló.

“Lo que nosotros queremos es que la gente pague sus impuestos, particularmente los que más tienen. Es importante porque muchos van y se emplacan en el Estado de México adquiriendo los vehículos de mayor costo”, insistió la funcionaria.

De los 200 requerimientos enviados a dueños de vehículos, el 90% cumplió con el pago de la tenencia por lo que el gobierno capitalino recibió alrededor de 6 millones de pesos, expuso la mandataria.

Este año entró en vigor en el Código Fiscal 2022 la aplicación de multas contra las personas que tengan su domicilio fiscal y adquieran vehículos en la capital pero los registren en otras entidades, práctica que se utiliza para evitar o disminuir el pago de la tenencia.

La jefa de gobierno afirmó que se tiene un diálogo con las agencias de vehículos de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, para llegar a acuerdos sobre cómo se aplicará esta medida.