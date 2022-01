Ante alta demanda, el Gobierno de la CDMX considera incrementar pruebas de COVID La jefa de gobierno dijo que su administración destinará los recursos que sean necesarios para detectar contagios oportunamente e insistió en que la situación no es como la de la primera ola.

El gobierno capitalino considera incrementar el número de pruebas de COVID-19 disponibles y adquirir un nuevo tipo de test que permita acelerar el proceso de detección, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante las largas filas registradas esta semana en los Centros de Salud de la Ciudad de México.

“Estamos valorando la posibilidad de ampliar el número de pruebas (…) Estamos en este momento valorando la posibilidad de adquisición de otras pruebas que se hacen más rápido, que son pruebas nasales que son iguales que las pruebas que se hacen ahora en términos de los resultados”, dijo este miércoles en una conferencia de prensa.

La mandataria reconoció que, ante el repunte de casos de COVID-19, se ha incrementado la demanda de pruebas, por lo que se ha triplicado el número de ellas disponible en los 117 Centros de Salud que las realizan en la ciudad; además, se reactivaron los kioscos en centros comerciales, donde las personas pueden acceder a una prueba de forma gratuita.

Sheinbaum recordó que en los Centros de Enfermedades Respiratorias ubicados en las Unidades de Medicina Familiar las personas también pueden realizarse un test sin la necesidad de ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gracias a un convenio hecho entre la institución y el gobierno capitalino.

Reiteró en que no se contempla la suspensión de actividades, pues la ciudad se encuentra en condiciones distintas respecto de la primera ola de contagios gracias a la vacunación.

“La gran diferencia entre las épocas en que cerramos actividades y ahora es que tenemos la vacunación”, insistió la mandataria local.

“No es como la primera ola de COVID donde no había vacunación, no se conocía la enfermedad y no hubo más que la Jornada de Sana Distancia; en la segunda ola también apenas iniciaba la vacunación. Hoy prácticamente toda la población está vacunada y hay suficientes vacunas para la tercera dosis, así que esa es la estrategia que vamos a seguir”, argumentó.

La jefa de gobierno indicó que la estrategia actualmente es aplicar la tercera dosis de refuerzo para los habitantes de la capital.

“Ahora, con este incremento de casos de COVID-19, nuestra estrategia no es cerrar ningún establecimiento ni ninguna actividad, sino más bien acelerar la vacunación de la tercera dosis, que sabemos que nos protege”, dijo.