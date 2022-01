«Preso de tus besos»: Cachan a jueza besándose con reo en Argentina.

En Argentina, una jueza identificada como Mariel Suárez está protagonizando un escándalo luego de que se le grabara besando a un reo condenado a cadena perpetua por homicidio durante una visita realizada a una prisión en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en Argentina.

El pasado 29 de diciembre, la jueza Mariel Suárez acudió al Instituto Penitenciario de Trelew para sostener un encuentro con Cristian “Mai” Bustos y fue ahí cuando una cámara de vigilancia captó el momento que ahora se ha viralizado alrededor de todo el mundo, en la grabación es posible ver a la jueza y al reo muy pegaditos, sacándose selfis, y finalmente fundiéndose en un beso.

La relación influenció sobre la jueza.

La posible relación entre Suárez y el reo si ha influido en su proceso, pues se sabe que el pasado 22 de diciembre, la jueza participó en un tribunal que halló culpable a Bustos por el asesinato de un policía, delito que cometió en 2009. Durante este proceso, Suárez votó en disidencia, es decir, no coincidió con lo aprobado por el resto de los magistrados, ya que solicitaba una pena menor.

Aunque en el vídeo se ve su acercamiento cara a cara, la jueza ha declarado en repetidas ocasiones que jamás se besó con el homicida: “Soy jueza penal, pero también soy una persona y no soy tonta. Yo sé que en los lugares de detención hay cámaras, porque aparte los visito continuamente. Entonces, no voy a ir a exponerme con algo que no es cierto. Mi motivo es un motivo laboral, pero que no está relacionado con mi función de juzgadora”, aseguró Suárez.

Pese a su justificación, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó investigar a la jueza por “conductas inadecuadas”.