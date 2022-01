«Ah Ching…», Según Kim Jong Un, los burritos se inventaron en el «Norte», en Corea del Norte… El mandatario norcoreano aseguró que su padre fue quien los inventó... A Sonora no le gusta esto.

En México podemos dejar pasar muchas cosas, pero jamás que se apropien de nuestra gastronomía única en el mundo, tal es el caso de Corea del Norte donde su mandatario Kim Jong Un, con una mano en la cintura aseguró que su papá fue el creador del «Burrito» en el año 2011.

Varios medios internacionales, entre ellos RT y The Independent informaron que en Corea del Norte se han hecho populares los negocios que venden este remedo de «burrito» que los norcoreanos consumen en exceso y que además aman (que la verdad no están cerca de estar igual de sabrosos que en México y porque si no aman todo lo que les dice su mandatario los ejecutan).

Según el actual mandatario, en 2011 su papá los inventó pues «tenía un interés meticuloso en los burritos».

El portal Rodong Sinmun incluyó una imagen en la que Kim Jong Il aparece haciendo burritos en una cocina.

Los burritos son un platillo tradicional en estados como Sonora y Chihuahua donde existen historias de cómo se inventaron, hasta quienes dicen los primeros vendedores llevaban este alimento en carretas jaladas por burros.