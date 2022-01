La CDMX urge a los rezagados vacunarse y aislamiento a quien presente síntomas

El Gobierno de la Ciudad de México urgió a que aquellas personas que no se han vacunado, se rezagaron con la segunda dosis o les correspondía la tercera dosis de refuerzo, pero no han acudido, vayan a alguna de las sedes de vacunación la próxima semana.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), reconoció que los casos positivos han alcanzado los niveles que se registraban en el pico de la segunda y tercera olas, aunque aseguró que ahora las hospitalizaciones son menores.

«El día de ayer (jueves) identificamos 5,800 positivos en macrokioscos y centros comerciales; es uno de los números que ya es similar a los mayores picos de la segunda y tercera ola», dijo.

«Donde no vemos un incremento que se asemeje en magnitud es en los ingresos hospitalarios, los casos graves, los casos que requieren ser ingresados a un hospital público o privado. Aquí nos encontramos al 8% del nivel de ingresos experimentados durante la segunda ola, con un promedio diario de 32», argumentó en conferencia de prensa.

El funcionario sostuvo que la gran mayoría de las personas hospitalizadas en este momento no tiene la vacuna contra el COVID-19, por lo cual llamó a quienes por alguna razón no se han vacunado a que acudan la próxima semana.

«La diferencia entre el riesgo de ser hospitalizado en caso de contraer COVID es un orden de magnitud mayor, casi 10 veces más, en caso de no estar vacunado que en caso de estar vacunado (…) La gran mayoría de ellos (los hospitalizados) son personas que no estaban vacunadas», indicó.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que no se tiene contemplado el cierre de ninguna actividad ni poner restricciones ya que, pese al incremento en los casos positivos, el número de hospitalizaciones es mucho menor.

Durante la segunda ola de COVID-19 en la ciudad, por cada nueve casos positivos una persona era hospitalizada; en la tercera ola, tras 14 positivos se tenía un ingreso hospitalario, mientras que ahora hay 81 positivos por cada internado.

«Lo que estamos observando es que sí hay muchos positivos, pero las hospitalizaciones son bajas. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad ahora es menos grave, sea porque es la variante y sus características o porque estamos vacunados. Entonces, ya estamos en mejores condiciones para poder afrontar», dijo.

«No vamos a cerrar actividades, esto es muy importante, porque no es necesario; lo que estamos haciendo es dar la información, estamos dando seguimiento diario», señaló.

Sheinbaum pide a empleadores no exigir pruebas de COVID-19

Sheinbaum llamó a los centros de trabajo a que no exijan a sus empleados presentar una prueba positiva de COVID-19 para que puedan aislarse en caso de tener síntomas, ante la saturación presentada en Centros de Salud y macrokioscos donde se realizan los tests de forma gratuita.

«(Hacemos) un llamado a todos los establecimientos privados para que no le pidan a sus trabajadores que lleven su prueba de COVID positiva o negativa. Si la persona tiene una enfermedad respiratoria, aunque sea gripa, es mejor que se quede en su casa», dijo la mandataria.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, aseguró que no es necesario que las personas se hagan pruebas para detectar si están contagiados, pues si presentan síntomas deben asumir que son positivas a COVID-19 y aislarse.

«Entendemos que de repente hay mucha necesidad de saber si se tiene COVID, pero con este cuadro podemos estar casi seguros que se tiene COVID porque el resto de virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal. Si no tiene que salir a hacerse una prueba, puede no hacérsela», dijo.

«Lo más importante para cortar la cadena de transmisión es aislarse, no andar circulando, no pensar que tengo una gripa, entonces, no es tan importante y voy a mi oficina, voy a otros lados», comentó.

La secretaria recomendó que, en caso de presentar oxigenación menor al 90% o fiebre persistente de 38 grados en adelante, se acuda a un Centro de Salud o se llame a Locatel al 5658 1111.

Continúa vacunación del 11 al 15 de enero

La próxima semana se continuará con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para jóvenes de 15 a 17 años de todas las alcaldías, en siete sedes de vacunación:

Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, para Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.

Campo Marte, para Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Palacio de los Deportes, para Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Voca 7 del IPN, para Iztapalapa.

Prepa 5 de la UNAM, para Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac.

Estadio Olímpico Universitario, para Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez.

Deportiva Villa Milpa Alta, para Milpa Alta.

Además, se aplicará la dosis de refuerzo para personal de salud de instituciones privadas en tres sedes:

Sala de Armas, Ciudad Deportiva.

Censis Marina.

Hospital Español.

En ambos casos, se vacunará del 11 al 15 de enero, con un calendario divido según la primera letra del primer apellido: