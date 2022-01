Ebrard destaca logros de México en la Celac y pasa la estafeta a Argentina

Las acciones para hacer frente desde la región a la pandemia de COVID-19 son los principales logros que alcanzó México durante su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aseguró el canciller Marcelo Ebrard durante la 22 reunión del organismo, en la que Argentina asumió la dirigencia.

“El resultado más tangible para la población es lo que se hizo frente a la pandemia: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños promovió la primera resolución de la Asamblea de Naciones Unidas en favor del acceso universal y equitativo a todos los tratamientos, vacunas y medicamentos; nuestra voz se empezó a hacer sentir en el ámbito global; en la medida en que nos unimos, nuestra voz pesa más”, afirmó Ebrard este viernes.

El canciller mexicano destacó también que la Celac fue capaz de organizar la producción de vacunas en la región con diferentes alternativas, lo que posibilitó que en América y el Caribe hubiera mayores posibilidades de acceso, dado que la distribución de las vacunas ha sido “muy inequitativa, muy injusta”.

Ebrard expuso ante los representantes de la región que se creó una red de virólogos para compartir información, se aceleró la integración de las agencias regulatorias y se está cerca de hacer compras en común para medicamentos, ya que los países están pagando 30% o más por encima de precios internacionales. Además, aseguró que se pudo distribuir y acelerar la fabricación de ventiladores y el acceso a jeringas.

“Ahora, un acuerdo central que se tomó entre los diferentes países que conformamos esta comunidad es acelerar el desarrollo de vacunas de América Latina y el Caribe (…) Hay que seguir adelante en esa tarea”, sostuvo.

En su mensaje, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Ebrard, a quienes llamó “queridos amigos”, por su trabajo en la Celac. Reconoció que este se dio en condiciones difíciles y aun así lograron “revitalizar” a la comunidad.

“Los hermanos mexicanos llevaron adelante la presidencia pro tempore en condiciones de extrema dificultad por la pandemia y la crisis; a pesar de ello, lograron revitalizar una Celac que hoy está más viva y fortalecida que nunca”, afirmó, al señalar que dará continuidad a las principales acciones, como la del fondo para enfrentar el cambio climático.

“En mayor o menor medida, a todos nos atraviesan los efectos negativos de la mutación del clima; sin embargo, nuestra América insular y el Caribe vienen padeciendo esos efectos de un modo mucho más que preocupante (…) No podemos mirar impávidos semejante realidad, no seremos hermanos si no prestamos atención a tanto padecimiento; por tanto, debe ocupar el primer lugar en la lista de problemas que atendamos”, dijo.

Al respecto, se firmaron acuerdos de contribución voluntaria entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina y autoridades de México con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en apoyo al Fondo Celac para adaptación climática y respuesta integral a desastres.

El presidente argentino recordó que la pandemia de COVID-19 acrecentó los niveles de desigualdad en la región y por lo tanto los países deben trabajar unidos. “Todos somos parte de una patria grande que nos une, aunque muchos hacen lo imposible por dividirnos y consecuentemente someternos con facilidad”, señaló.

Además, reiteró que trabajarán para que la voz de los países latinoamericanos y caribeños sea escuchada. “La Celac no nació para oponerse a alguien, Celac no nació para enfrentarse con alguna de las instituciones existentes, Celac no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país, nació como un foro a favor de nosotros mismos que siempre promovió el consenso y la pluralidad”, dijo.

Esto, luego de que el año pasado, durante la reunión en México, Ebrard señalara que se analizará en la comunidad la participación con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Celac es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política que fue creado en 2010 con el compromiso de avanzar en la integración regional, aunque preservando la diversidad política, económica, social y cultural de sus miembros.