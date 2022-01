Niñas, niños y adolescentes presentes en el rediseño de libros de texto gratuito

Niñas, niños y adolescentes participaron en el rediseño de los Libros de Texto Gratuitos de Lengua Materna (Español) para Tercero y Cuarto grados de primaria, motivados por la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que colaboraran en el proceso.

Al término de la convocatoria 2021, realizada por la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, se eligieron 200 ilustraciones, de las cuales 26 y dos fotografías fueron presentadas por 27 menores de edad, de entre 10 y 15 años.

Sus propuestas fueron consideradas y están contenidas en los nuevos Libros de Texto Gratuitos que se utilizan en el actual ciclo escolar 2021-2022.

La titular de Educación, Delfina Gómez Álvarez, ha señalado que quienes participaron en el rediseño de los libros lo hicieron con mucho amor y demostraron su talento, lo que los hace seres originales y únicos que merecen reconocimiento.

Entre los estudiantes que participaron, existen muchas historias de interés, ya que cada uno de ellos buscó plasmar sus inquietudes, gustos y principalmente sus sueños.

Natalia, de 11 años, cuyo trabajo puede apreciarse en la página 211 del libro de Cuarto año, comentó: “Es muy importante que se permita nuestra participación, ya que tenemos talento, y el hecho de que nuestros dibujos estén en los libros, impulsa a otros a hacer lo que nos gusta”.

Por ello, a las niñas y niños les dice que nada es imposible.

Originaria de la comunidad de Quilá, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y a quien le gusta la historia, es conocedora de la vida de Vincent van Gogh, además del diseño gráfico y la arquitectura, no podía creer que su trabajo sea parte de los libros de texto y que todos los niños de Cuarto año lo apreciarán.

Esos libros los tienen todos los niños de México, por eso me parecía algo muy gigante, muy extraordinario.” expresó.

Natalia, alumna de la escuela primaria José María Michell, ubicada en la comunidad de Oso Nuevo, afirma que esta convocatoria ha sido de mucha importancia, tanto para ella, como para muchas niñas y niños de México.

Apasionada por dibujar los paisajes de México, dice que ganar el concurso la impulsa a seguir adelante y a aprender cosas nuevas todos los días, e incluso para hacer “algo aún más grande que esto”. Por ello, sueña con ser artista.

Natalia, quien es autodidacta en su formación artística, y apasionada de los libros de arte e historia, invita a las niñas y niños a leer: “Una parte fundamental es fomentar la lectura, es un tiempo de mucha tecnología, porque los niños han perdido interés en ello, pero siempre será muy importante leer un libro”.

La ilustración de Natalia muestra a un grupo de niñas y niños, reunidos y disfrutando de la lectura; con este dibujo, ella también expone el valor de la inclusión, ya que uno de sus amigos está en silla de ruedas.

Por su parte, la estudiante Banshee, logró que su ilustración formara parte del libro de texto de Lengua Materna (Español) en la página 109, de Tercer grado de primaria, de lo cual se siente muy orgullosa y comentó que es un honor ver su sueño hecho realidad, ya que a veces, ha recibido comentarios contrarios a su labor creativa: “no vas a lograr nada si estudias arte”.

Ganadora, cuando tenía 9 años, de un libro y un rompecabezas en un concurso de una revista, es también lectora de Gabriel García Márquez, Joana Marcos y de Stephen King.

Por tal motivo ella busca impulsar a más jóvenes con su trabajo creativo: “para los que se quieren dedicar al arte; que no lo dejen, para mí es la mejor manera de expresarse y plasmar una idea”, que a veces puede ser a través del dibujo, de la pintura, o puede ser a través de la literatura, pero que nunca detengan sus aspiraciones, comentó.

Alumna de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3 y habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, dice que es un gran honor ver su ilustración en los libros de texto y cumplir así un sueño, porque desde niña quería dibujar y dedicarse al arte: “Desde pequeña, al ver los murales, dije, yo quiero hacer eso, yo quiero llegar a plasmar tan grande mis ideas”.

En sus redes sociales, donde vierte sus opiniones sobre arte, Banshee comenta que no se debe hacer caso a las barreras que afirman que no se logra nada estudiando arte, y hace un comentario como consejo: “que no se acumulen, como los volcanes, que poco a poco se van acumulando hasta que explotan. Que mejor sean una mega explosión de éxito y se cumpla todo lo que ellos pensaban que iban a ser”.