Gestión, buen gobierno y cumplir compromisos en municipios verdes: JAC

Tras el arranque de las nuevas administraciones municipales en el Estado de México, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello afirmó que es momento que los Ayuntamientos Verdes garanticen un buen gobierno a través del cumplimiento de los compromisos asumidos en la pasada campaña electoral y la gestión ante la iniciativa privada, Legislaturas y dependencias locales y federales.

En una reunión con medios de comunicación de la entidad en la que se partió la tradicional “Rosca de Reyes”, el líder estatal aseguró que es fundamental que los Presidentes Municipales emanados del PVEM se conviertan en extraordinarios gestores, como siempre se ha logrado, ya que los recursos que reciben “son sumamente limitados, prácticamente todo se va en el capítulo mil, la mayor parte de los recursos que reciben los municipios vienen del estado y la mayor parte de los recursos del estado vienen de la Federación”.

Explicó que para que esto sea una realidad y se garanticen resultados a la ciudadanía, previamente el partido profesionalizó a sus servidores públicos, “lo que hicimos previo a tomar las administraciones fue profesionalizar a nuestros servidores públicos, muchos servidores públicos no tienen ni idea de qué es lo que hacen, cómo reciben y de aquí a que aprenden ya pasó un año y medio y ya se encuentran en elecciones”.

“Logramos en Los Volcanes llevar una Universidad, en Amecameca arreglamos por completo una de las deportivas más importantes; Tenango del Aire es otro municipio, quienes lo han visitado es increíble lo que se ha logrado; en Polotitlán se lograron más techumbres de las logradas cuatro anteriores administraciones juntas, así debemos de empezar a gestionar en los distintos municipios, ahorita gestionamos juguetes y así estaremos tocando distintas puertas”.

Respecto al endeudamiento que dejaron algunos alcaldes a las nuevas administraciones, Pepe Couttolenc señaló que en el caso de los Gobiernos Verdes se cerró de forma extraordinaria, sin embargo, reconoció que “en Amecameca estamos sufriendo algunas cuestiones, lo tengo que aceptar y también si hay irregularidades señalarlas, en el Partido Verde no vamos a solapar ningún tipo de corrupción, que quede clarísimo, si no se hace en la dirigencia estatal no se va a hacer en los municipios”.

Reiteró que se ganaron seis municipios en la entidad desde donde el PVEM impulsará refugios temporales para las mujeres que son víctimas de violencia, “si no logramos hacerlos realidad en el estado, sí empezaremos a dar el ejemplo en los Ayuntamientos Verdes”. Asimismo, adelantó que dentro de los proyectos se considera la implementación de una policía de género y la contratación de abogados.

Finalmente, el dirigente del PVEM precisó que el partido propondrá auditorías para los Municipios Verdes donde fueron o son actualmente responsables, “nosotros seremos los primeros en señalarlo, invitaríamos a los demás partidos a que hicieran lo propio en los Ayuntamientos que les toca gobernar”.