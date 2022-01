Estos son los cuidados que recomienda una pediatra para menores con COVID.

Han pasado dos años desde que la de enfermedad de COVID-19 formó parte de la vida diaria, a través de este tiempo los estudios científicos han permitido tener un mayor conocimiento sobre el el virus SARS-CoV-2. Sin embargo las investigaciones se han enfocado particularmente a edades adultas, y en el sector infantil siguen las preguntas con respecto a la enfermedad.

La doctora Araceli Maldonado Cisneros, médico pediatra, con subespecialidad en medicina del enfermo pediátrico en estado crítico, egresada de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), responde cinco dudas relacionadas con el tema.

¿Cuáles son los síntomas de coronavirus en un niño?

De acuerdo con Maldonado Cisneros, los síntomas de coronavirus en un menor de edad son: tos, enrojecimiento ocular, escurrimiento nasal, y fiebre, éste último el más importante ya que no debe de durar más de cinco días. En casos donde la infección se encuentra en su fase más grave se puede desarrollar neumonía y llegar a necesitar respiración artificial.

Aunque algunos de los síntomas en niños son parecidos a los que padecen los adultos durante la infección, la doctora explicó que hay dos señales que sólo se dan en edades tempranas:

«En los niños se presentan dos espectros que no los presentan los adultos, el primero es que el COVID puede causar algo que se llama enfermedad de Kawasaki y el segundo es que puede causar un síndrome inflamatorio multisistémico».

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda (inflamación de los vasos sanguíneos) que es adquirida principalmente por niños, se caracteriza por la presencia de fiebre, conjuntivitis, llagas e inflamación en los labios, así como la mucosa oral, además de alteraciones en las extremidades. Mientras que el síndrome inflamatorio multisistémico inflama diversos órganos del cuerpo como el corazón, los pulmones y el cerebro, de acuerdo con un informe de la coordinación médica de la UNAM.

La doctora señaló que el síndrome inflamatorio en niños se desarrolla después de la infección por COVID-19 y detalló que aun tratándose de un caso asintomático «el cuerpo comienza a generar inflamación contra sí mismo y puede desencadenar fallas renales, fallas hepáticas, provocadas por la misma inflamación».

¿Qué hacer cuándo se sospecha que un niño presenta síntomas de coronavirus?

Araceli Maldonado explicó que cuando en casa hay adultos positivos al SARS-CoV-2 lo más probable es que el niño también presente los síntomas y termine diagnosticado con Covid-19:

«Lo primero es no automedicarlos. Si el niño presenta fiebre o cualquiera de los síntomas ya mencionados, tiene que verlo el pediatra, no el médico general, nadie más que el pediatra, para que valore si es necesario que requiera algún medicamento y qué dosis se le tiene que dar».

¿Son diferentes los síntomas si mi hijo se contagió de la variante delta u ómicron?

«En primera, la diferencia entre delta y ómicron es que ómicron te presenta los síntomas más rápido después del contagio; con delta esperabas de cuatro a siete días para que el paciente presentara síntomas, con ómicron lo vas a esperar en tres o cuatro días», dijo la experta.

De acuerdo con Maldonado Cisneros, hasta ahora se ha encontrado que ómicron desarrolla síntomas más leves en comparación con delta. En el caso de los niños, la nueva variante se propaga con mayor facilidad por su nivel de contagio: «esa es la diferencia principal», agregó.

¿Existen medicamentos que controlen la infección por coronavirus en niños?

«Hasta ahora no existe ningún medicamento que controle la infección, a final de cuentas la enfermedad va a seguir su curso natural, es un virus y como sabemos los virus se autolimitan, pero si el niño presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar en general, pues se le receta sobre todo paracetamol, ningún otro antipirético – tipo de fármaco que disminuye la fiebre- más que paracetamol», explicó la pediatra.

Cuando la enfermedad por COVID-19 se torna grave y se presenta el síndrome inflamatorio multisistémico o la enfermedad de Kawasaki, la doctora señaló que entonces sí es necesaria la atención hospitalaria.

¿Las vacunas antiCovid son riesgosas para niños?

«La realidad es que la vacuna es segura, todas las vacunas tienen un grado de seguridad bastante bueno (…). Se hacen ensayos controlados para poderlas utilizar en los niños», señaló la doctora, quien explicó que el cálculo de la dosis del biológico para niños es lo que hace que tarde su aprobación, en comparación al caso de los adultos en quienes el suministro de la vacuna se autorizó con mayor rapidez.

El suministro de las vacunas en niños sólo se ha segmentado en edades de cinco años en adelante puesto que «en los grupos más pequeños todavía no tienen bien definida la dosis, es decir no es que no se haya aprobado porque no sea segura, sino que están valorando qué dosis es la adecuada para poder alcanzar los títulos de anticuerpos suficientes para que los proteja», aclaró.

¿En qué casos se da el COVID-19 grave en niños?

La doctora Araceli Maldonado Cisneros, quien trabaja en terapia intensiva pediátrica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (Estado de México), ha tratado a pacientes jóvenes con coronavirus grave.

«Yo soy intensivista pediatra, estoy en terapia intensiva, entonces me toca ver a los niños con COVID grave. La realidad es que todos los niños que hemos tenido en el hospital con neumonía por coronavirus, varios han tenido comorbilidades, como leucemia, obesidad, o alguna situación extra de salud, pero la mayoría ha salido adelante, si acaso uno de ellos no, debido a que padecía un cáncer bastante avanzado. En el caso de los pacientes con el síndrome inflamatorio sistémico, a todos les ha ido bien», dijo.

«En este momento lo que sí tenemos para poder protegernos es la higiene de manos, sana distancia y el uso adecuado del cubrebocas», puntualizó.

La doctora resaltó que entre más temprano se detecte la enfermedad y se aplique un tratamiento, los resultados serán positivos.

La pediatra agregó que es importante el uso del cubrebocas cuando una persona se enferma -ya sea de coronavirus u otros agentes- ya que de esa forma se limitaría la expansión de diversos virus.