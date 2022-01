Asegura Cuauhtémoc Blanco que a él las narcomantas le dan risa.

El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Banco Aseguró que las narcomantas le dan risa asegurando que son los «narcopolíticos» los responsables de estas en un «guerra sucia en su contra».

Con relación a la foto que se tomó con lideres de grupos delictivos, el gobernador insiste en que no sabe cuándo ni en dónde le tomaron la foto. “Es ídolo del futbol, se retrata con mucha gente”, es la explicación que su equipo machaca una y otra vez.

Sin embargo, la Diócesis de Cuernavaca dice que la foto fue tomada en Yautepec, en diciembre de 2018, en la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe. El equipo de Blanco insiste: “La Diócesis se equivocó. La foto es anterior a que fuera gobernador”.

Cuando se le cuestionó sobre su opinión de estos mensajes Blanco declaró «No me lo explico. A lo mejor les queda más cerca, les da más tranquilidad y seguridad ponerlas ahí. A mí me dan risa las narcomantas, porque imagínate, dicen que me daban dinero hasta para comprar ropa. Ni que no tuviera dinero para comprarla. Son cosas que van a seguir pasando. Me van a seguir colocando mantas y no me preocupa. Es una guerra sucia, porque así se maneja la política aquí, pero no me voy a quedar callado. Siempre he sido una persona que va de frente con quien sea; no voy a tapar lo que hicieron gobiernos anteriores. Pactaron con el narcotráfico y yo no voy a pactar con ellos».

También declaró que conoce a los «narcopolíticos» que pusieron estas mantas, pero como hay una investigación en proceso, no puede revelar los nombres.