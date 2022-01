Google paga a Apple para no intervenir en su negocio de búsquedas, según demanda Documentos filtrados de una demanda colectiva aseguran que Google paga en secreto millones de dólares a Apple para que no desarrolle motores de búsqueda.

Google paga a Apple para no intervenir en su negocio de búsquedas, según demanda

El 2022 seguirá siendo un año de controversias para las grandes empresas de tecnología y una muestra de ello es la demanda colectiva que recibieron Google y Apple por presuntamente haber concretado acuerdos para que el buscador de Google fuese el predeterminado en los dispositivos de la manzana a cambio de una fuerte suma de dinero.

La denuncia alega que Google y Apple acordaron en secreto no competir en el negocio de las búsquedas, lo cual representa una violación a las leyes antimonopolio de los Estados Unidos.

Además, en el documento se afirma que las empresas pactaron una división de ganancias derivadas del uso de Google en los dispositivos de Apple e incluso se menciona que los de Mountain View pagaron a los de Cupertino cerca de 15,000 millones para conseguir el privilegio.

Dichos pagos multimillonarios, se menciona, tienen el propósito de que Apple le otorgue vía libre en el sector de los motores de búsqueda, pues a causa de tal acción Google adquirió a competidores, lo cual socavó la competencia.

¿Prácticas monopólicas de Google?

Sin embargo, ese no fue el único problema, pues a través de estas acciones, tanto Apple como Google aplicaron tarifas publicitarias elevadas, mismas que serían más bajas si existiera un mercado de búsquedas más amplio.

“Estas poderosas empresas abusaron de su tamaño al cerrar ilegalmente y monopolizar los principales mercados que, en un sistema de libre empresa, habrían creado puestos de trabajo, reducido los precios, aumentado la producción, agregado nuevos competidores, alentado innovaciones y aumentado la calidad de los servicios en la era digital”, mencionaron los demandantes.

La intención de la demanda es que se efectúe una devolución de los pagos de miles de millones de dólares de Google a Apple, así como la emisión de una orden judicial que prohíba el acuerdo entre las empresas, a fin de que se termine el trato preferencial.

Si bien la demanda no presentó evidencias del supuesto acuerdo secreto entre las compañías, existe un antecedente de agosto de 2021, cuando la firma de análisis financiero Bernstein reveló que los pagos para que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en iOS fue de aproximadamente 10,000 millones de dólares en el año fiscal de 2020.

Un punto que juega en contra de los demandantes es que ha habido muy pocas reuniones documentadas entre los directores de Apple y Google en la última década, además de que Apple ha mencionado que los usuarios pueden seleccionar otros motores si lo desean.

Por otra parte, la empresa de Cupertino ha afirmado que sí cuenta con su propio motor de búsqueda, el cual resuelve las interacciones desde los usuarios a través de Siri y Spotlight, pero no por medio de la web.

Y a pesar de que con esos argumentos las empresas buscan defenderse, este problema ya había sido revelado por diversos medios, entre ellos The New York Times y The Verge, desde hace varios años. En 2016, durante una audiencia a Oracle, la abogada de esta empresa reveló que tan sólo en 2014, Google pagó a Apple 1,000 millones de dólares para mantener su función de búsquedas en los dispositivos.