Solo 15% de la Guardia Nacional está certificada para labores de seguridad

En México, la certificación policial sigue siendo un anhelo inalcanzable. Actualmente, 8 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional no cuentan con su Certificado Único Policial (CUP), el cual sirve para acreditar la idoneidad de los elementos para participar en tareas de seguridad pública.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC) reveló, a través de una solicitud de información realizada por Expansión Política, que hasta el mes de noviembre del 2021, solo 15,475 de 99,946 elementos que integran el nuevo cuerpo de seguridad cuentan con su CUP.

Lo anterior, a pesar de que el artículo 96 de La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) establece que “las instituciones policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza”.

La certificación abarca la acreditación de formación inicial, exámenes de control de confianza y evaluación de competencias básicas y de desempeño.

El CUP tiene como objetivo reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; así como identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales.

La misma Ley de la Guardia Nacional (LGN) establece que contar con el CUP es un requisito para el ingreso y permanencia de esta institución.

“Para el ingreso a la Guardia Nacional se requiere que la persona cuente con el Certificado Único Policial, expedido conforme al protocolo aprobado por el Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza. Este Certificado deberá mantenerse actualizado durante el tiempo que la persona permanezca en la Guardia Nacional”, se lee en la fracción II del artículo 26 de esa ley.

En mayo pasado caducó un primer plazo para que la Guardia Nacional cumpliera con la certificación del 100% de sus elementos, sin embargo, al igual que pasó en otros gobiernos, los plazos se extendieron con la promesa de lograr el 100% de elementos certificados. La nueva fecha fatal se estableció para el 28 de mayo de 2024.

“Las instituciones de seguridad pública con excepción de la Guardia Nacional deberán cumplir los requisitos para que, al 31 de marzo de 2022, sus integrantes obtengan el Certificado Único Policial por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza. El plazo para que los elementos de la Guardia Nacional obtengan el CUP será al 31 de mayo de 2024”, se lee en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2021 ye en el que se estableció el nuevo plazo.

Expertos en seguridad pública consultados explican que a prácticamente tres años de su creación e inicio de operación, la Guardia Nacional debería tener un mayor porcentaje de elementos certificados y no el 15% que actualmente tiene la Secretaría de Seguridad Publica y Protección y Protección Ciudadana que encabeza Rosa Icela Rodríguez.

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, advierte que a pesar de que la Guardia Nacional es una institución que se encarga de la seguridad pública, no se vislumbra intención alguna de lograr que el 100% de sus elementos cuente con su certificado.

“Parece que no quieren porque los que sí tienen el control de confianza son policías federales, no militares, o son un número muy bajo… Los militares quieren las atribuciones, pero no las responsabilidades”, sostiene en entrevista.

Así lo confirma el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal elaborado por el Inegi que refiere que el 84% de los elementos de la Guardia Nacional con certificado, lo obtuvo en su paso por la PF.

Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C (Insyde), explica que contar con el CUP garantiza que están capacitados los elementos de una institución para enfrentar la inseguridad, pero sin violar derechos humanos.

“Es importante el CUP porque abarca evaluaciones, pruebas psicométricas, evaluación de sus habilidades, y pruebas antidoping. Así que por lo menos se tiene certeza de que el elemento no está consumiendo drogas, que pasó controles, y la evacuación de sus destrezas. Si eso no aplica para la Guardia Nacional, el riesgo es más alto, porque incluso no estaría garantizado que no violan derechos humanos”, indica.

En los últimos dos años, la Guardia Nacional se ha ubicado entre las 10 instituciones que más quejas por violación a derechos humanos de Estado mexicano. Cifras del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, en 2021 la Guardia se ubicó como la sexta institución contra la que hubo más denuncias y en el 2020 como la séptima.