Congelan las cuentas de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Su abogado aseguró que su clienta no tiene cuentas en México.

Según informó la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha dado la orden para congelar las cuentas de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aunque su abogado ha declarado que su clienta ya no tiene cuentas en México, además de que no han sido notificados de la orden de bloquearlas.

El abogado Marco Antonio del Toro declaró que desconoce cuales cuentas mandaron a bloquear pues su clienta yo posee una en México, agregando «La pregunta es cuáles, ya que no tiene cuentas. Independientemente de ello, nos abre la puerta para promover amparo contra ese acto y profundizar en violaciones en México», señaló el abogado.

En cuanto al caso de Macías, quien se encuentra presa en Reino Unido, se determinó que el próximo 17 de febrero se emitirá la resolución final en el proceso de extradición.

La ex esposa de Duarte pidió asilo político al Reino Unido desde el año 2019, cuando fue detenida y dicho trámite aún no se ha resuelto.