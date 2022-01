Solicitará la legislatura prórroga para corrección ley de comunicación social

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que solicitarán prórroga al Poder Judicial a las correcciones que instruyó a la Ley General de Comunicación Social.

Indicó que, pese a que la Cámara de Diputados aún no ha recibido la notificación del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitó al jurídico de este órgano parlamentario pedir una diligencia a fin de que se pueda otorgar otro plazo, debido a que el periodo de sesiones inicia el 1 de febrero.

“Todavía no nos han notificado, pero el día de ayer el director jurídico de la Cámara, por instrucciones mías, fue a platicar con el juez de distrito que emitió está resolución, y la idea es que pudiéramos, ya lo contextualizamos de que estamos en receso, el periodo iniciará hasta el 1° de febrero”, informó tras el emplazamiento del Poder Judicial para que el Legislativo en un plazo no mayor de 10 días realice correcciones a la Ley General de Comunicación Social.

Gutiérrez Luna enfatizó que luego de que se reciba la notificación judicial se realizan las acciones jurídicas para solicitar dicha prórroga.

“Lo que en apariencia resolvió el juez es que son 10 días, no nos han notificado, pero ya lo platicamos con ellos y al parecer podrá darse una prórroga, en el entendido de que ellos no estaban enterados, o no es algo cotidiano para ellos, el saber que estamos en receso y que no se puede ahorita aprobar la ley hasta que inicie el siguiente periodo”, explicó.