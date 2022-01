«Sin miedo al peligro», Ricardo Salinas Pliego confirma positivo a COVID con meme en twitter. El empresario pidió no tener miedo y aseguró que con o sin la vacuna, todos nos vamos a enfermar.

Por medio de su cuenta de twitter, el empresario Ricardo Salinas Pliego informó que dio positivo a COVID, mencionó que se encontraba bien de salud y pidió a los mexicanos no tener miedo, pues tarde o temprano todos nos vamos a enfermar sin importar si tenemos o no la vacuna.

«Acabó de dar positivo a Covid y me siento bien. Hay que ser valientes y entender que a Todos nos va a dar Covid… con o sin vacuna. No tengan miedo. Vamos a luchar y aguantar, México no se debe detener», escribió en su cuenta de Twitter.

Dijo que se encontraba en su casa najo constante monitoreo, y que estos momentos de aislamiento le permitirían más tiempo para estar en contacto con sus seguidores por medio de redes sociales.

El presidente de Grupo Salinas se volvió tendencia esta semana luego de manifestar públicamente su interés por adquirir Banamex, esto luego que Citigroup anunciara que pondría a la venta su filiar Citibanamex. Fue en su cuenta de Twitter en donde el dueño de TV Azteca aseguró que siempre ha creído e invertido en México, por lo que solicitó a su equipo analizar si es viable adquirir el banco.

«Yo siempre he creído e invertido en México y los Mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir @Citibanamex y redoblar mi apuesta en México los Mexicanos y su futuro», fue el texto que el empresario publicó desde sus redes sociales.