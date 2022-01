AMLO se reúne con secretarios de gobernación y de Hacienda

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del Covid (…) considero que es bastante alentador el poder comprobar, en carne propia que esta variante del Covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior”, dijo en un video a través de redes sociales.

El mandatario, quien apareció sin cubrebocas en el video, dijo que sus síntomas son leves, por lo que continúa trabajando y como prueba, mostró que los titulares de Segob y Hacienda estaban reunidos con él en su oficina.

“Estoy trabajando guardando la debida distancia, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda y estamos hablando sobre la venta de Banamex, esto tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo”, dijo.

En su mensaje, el Presidente hizo un llamado a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup para que se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Hank González.

“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, que tiene Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte, de otros”, mencionó.

“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas comprar el banco y debe de haber otros inversionistas. Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados”, dijo el mandatario mexicano al garantizar que habrá pago de impuestos para México por la transacción. Garza Calderón es fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional.

López Obrador señaló que su Gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras compren Banamex; no obstante, refirió que es preferible que quede en manos nacionales, pues se podrían reinvertir con mayor facilidad las ganancias obtenidas en México.

“Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país”, explicó. “Últimamente nuestros adversarios hablan de fugas de capital, y no es así. Al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Sin utilidades que no se reinvierten en México, se van, utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien”, recalcó el Presidente.

El empresario Ricardo Salinas Pliego es el único de los mencionados por el Presidente que públicamente ha manifestado su interés en adquirir al banco.

La operación financiera ha causado inquietud en México, donde Citibanamex -una integración que se dio hace 20 años- tiene miles de sucursales y millones de clientes.

Pese a la incertidumbre generada, la Secretaría de Hacienda afirmó el miércoles que la salida de este grupo financiero estadounidense de los negocios de banca minorista y empresarial en México forma parte de una “nueva visión estratégica global” y “no afecta su decisión de seguir operando” en México.