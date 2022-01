Querétaro vs Pumas y Necaxa vs Monterrey abrirán la jornada 2 del Clausura 2022. Los universitarios buscarán mantener su buen inicio, mientras que rayados y rayos buscan su primer victoria del torneo.

La noche de este jueves inicia la jornada dos del torneo Clausura 2022 de la liga mexicana de futbol con los encuentros entre los Gallos Blanco de Querétaro, que recibirán en su estado a los Pumas de la UNAM, mismos que tuvieron un gran inicio de torneo al golear 5-0 al Toluca, el juego será a las 19:00 horas.

Mientras que por su parte, en Aguascalientes se vivirá el vibrante encuentro entre Necaxa que recibe al Monterrey, ninguno de los dos equipos ha ganado por lo que se espera salgan a conseguir la victoria, este se jugará a las 21:00 horas, después del Querétaro-Pumas.

La jornada seguirá este sábado con los partidos entre Atlas vs San Luis, Tigres vs Puebla, Cruz Azul vs Juárez y Tijuana vs León.