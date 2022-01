Reportan autoridades de Texas, toma de rehenes en una sinagoga.

Autoridades de Texas, reportaron que hoy un hombre, tomo como rehenes a asistentes de una ceremonia religiosa en una sinagoga cerca del condado de Fort Worth. El departamento de policía de Colleyville, informó que el escuadrón táctico SWAT ya se encontraba en el lugar, realizando un operativo, donde se ubica la sinagoga Beth Israel.

Por lo cual pidió los residentes de la zona, evacuar el área, pidiendo a la ciudadanía, evitar pasar por la calle.

De acuerdo con algunos medios locales, la ceremonia se estaba transmitiendo en vivo por Facebook de la sinagoga, cuando sucedió la toma de rehenes.

El diario The Dallas Morning News informó que la policía se encontraba negociando con un secuestrador y que no sabían cuantas personas se encontraban al interior del inmueble, afirmando también que hasta el momento no había lesionados.