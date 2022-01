Se Impondrán multas de hasta cinco salarios mínimos en Orizaba por no portar cubrebocas.

Este fin de semana se hace obligatorio de forma oficial el uso de cubrebocas, en el pueblo mágico de Orizaba en la vía pública, de no hacerlo la persona será multada con cinco salarios mínimos. El cabildo de Orizaba aprobó en sesión extraordinaria esta medida para prevenir contagios, debido a que el municipio se encuentra en sexto lugar estatal en casos acumulados y el tercero en incremento de casos en estas últimas semanas. No se descarta la idea de pedir el certificado de vacunación para entrar a diferentes establecimientos públicos, como se ha hecho en diferentes partes del país.

La multa por no usar cubrebocas es de 864.35 pesos.

Elementos de Protección Civil y Policía Municipal, ya se encuentran realizando el operativo en diferentes partes de la ciudad, especialmente en centros comerciales y parques públicos.

El objetivo de esta medida, no es para obtener ingresos, sino hacer conciencia entre la población. No se restringen actividades comerciales, pero los bares, cantinas, antros y giros negros en general, no tendrán ya extensión de horarios y deberán ajustarse a los horarios establecidos en el Reglamento de Comercio.