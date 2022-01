Fiscalía investiga agresión contra activista trans Natalia Lane en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones, contra la activista trans Natalia Lane, quien fue acuchillada junto a otras dos personas en un hotel de la colonia Portales en la Ciudad de México.

«Las indagatorias iniciadas por la Coordinación General de Investigación Territorial, y que continuarán su integración en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, refieren que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron notificados de que la víctima se encontraba lesionada al interior de una de las habitaciones del establecimiento, así como dos empleados que acudieron en su apoyo», informó la FGJCDMX.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo16 de enero en un hotel ubicado sobre la calzada de Tlalpan, en donde la comunicóloga, transfeminista y trabajadora sexual fue agredida con un arma punzocortante, al igual que otras dos personas, quienes son trabajadoras del establecimiento y acudieron a auxiliarla.

Las autoridades capitalinas detallaron que la joven ya fue dada de alta tras ser atendida por las heridas que recibió y se encuentra en un lugar seguro.

“Me acaban de agredir en un hotel en Portales. Me acuchillaron en la nuca. Me estoy sintiendo muy mal. Les pido por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden», expresó Natalia mediante una transmisión en Facebook.

El ataque corresponde al patrón de violencia de género en contra de las mujeres trans que concluye, con mucha frecuencia, en transfeminicidio.

Por ello, las investigaciones sobre el caso continuarán su perfeccionamiento en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio.

Violencia transfeminicida

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha documentado el patrón de violencia transfeminicida en contra de mujeres trans en su Recomendación 02/2019.

«No puede pasar por alto que estos hechos de violencia de género suceden en el marco de un encendido clima de discurso de odio en el país, alentado con motivo de planteamientos transfóbicos realizados desde diferentes ámbitos, incluida la arena legislativa federal», detalló la dependencia en un comunicado.

El organismo afirmó que estará atento a que la investigación del ataque en contra de la activista transexual Natalia Lane se realice de manera diligente y que cumpla con los estándares metodológicos de perspectiva de género.

Tras los hechos, activistas en integrantes de la comunidad LGBTTTIQ piden a las autoridades justicia y que se dé con el responsable de la agresión.