Cuauhtémoc Blanco acusa a Graco Ramírez y Alberto Capella de pactar con el narco

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, afirmó que existen videos y grabaciones que mostrarían que su antecesor, Graco Ramírez, y el ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, pactaron con Santiago Hernández Mazarí, El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos.

El mandatario estatal presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue los señalamientos que existen en su contra que lo vinculan con narcotráfico, así como las amenazas en su contra.

También pidió que se indague a servidores públicos que puedan estar coludidos en esta campaña en su contra. A su salida de las instalaciones de la FGR, el gobernador declaró: “De ex gobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”. Y agregó: “Hay grabaciones donde El Carrete menciona que pactó con Capella y pactó con Graco”.

Aseguró que toda su familia ha sido amenazada por personajes de la delincuencia organizada. “Nosotros junto con el almirante y la mesa de coordinación que cada día tenemos en Morelos se ha mencionado que no pactamos con el narcotráfico, que no pactamos con gente que le ha hecho daño al estado”, apuntó.

Por su parte, Alfonso Pérez Daza, abogado del gobernador, pidió que la FGR que atraiga la denuncia presentada contra Cuauhtémoc Blanco por el Congreso de Morelos, porque la fiscalía local no tiene facultades para proceder contra el gobernador.