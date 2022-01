Inicia operaciones Sistema “Poncha Llantas” en el Circuito Exterior Mexiquense

En días pasados se habían realizado diversas pruebas para garantizar la adecuada operación del sistema “Poncha Llantas”. La primera caseta en poner en marcha el sistema es Las Américas ubicada en el kilómetro 38 del circuito, en el Estado de México.

¿En qué consiste el sistema “Poncha Llantas”?

Este sistema consiste en ponchar las llantas de los vehículos que no paguen la cuota de peaje. El sistema se activará cuando el conductor, a pesar de las advertencias, pase el punto de cobro y no realice su pago, en caso de que el chofer no respete la barrera de paso, se encenderá una luz y se emitirá un sonido de alarma.

En caso de que haya una insistencia por parte del conductor al ignorar las advertencias y continuar su trayecto sin realizar el pago y evadir la barrera de paso 11 metros después del punto de cobro se activará dicho sistema.