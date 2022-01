Las pastillas contra la covid-19 no serán de uso comercial en México México ya se encuentra en negociaciones con Pfizer y Merck para adquirir los medicamentos para tratar la COVID-19.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer este martes que los tratamientos contra la COVID-19 no serán de uso comercial en el país, sino que serán administrados conforme el Gobierno de México lo decida, “al igual que la vacunación“.

El Subsecretario de Salud dijo que México ya se encuentra en negociaciones con los fabricantes para adquirir los medicamentos.

“Estamos en platicas con los dos laboratorios. Son dos medicamentos diferentes, tienen indicaciones muy especificas. Y esto será, al igual que la vacunación, un programa del Gobierno de México para que estos medicamentos lleguen a las personas que tengan una indicación de uso”, detalló.

López-Gatell señaló que estos tratamientos “ya fueron aprobados mediante un proceso paralelo de análisis tanto para la regulación sanitaria y el análisis de la evidencia científica sobre el uso correcto y óptimo asegurando su eficacia, y reduciendo cualquier riesgo que pudiera estar asociado”.

Por ello, el funcionario de salud explicó que el tratamiento “requiere una prescripción médica y no estará disponible para venta general al público”. “No se otorgan autorizaciones de registro comercial, por el momento son para uso de emergencia”.

Este lunes el Presidente López Obrador había anunciado la compra de los medicamentos antivirales de Pfizer y Merck aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tratar la COVID–19.

“Se está haciendo una compra, se ordenó una compra de medicamentos para el sector público (…) Se va a analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, pero no queremos decir ‘es que no hay’, ‘quiero comprar y me lo impiden’. Lo vamos a analizar”, informó desde Palacio Nacional.

Sostuvo que el análisis de la venta de ambos tratamientos es con la intención de que toda la población pueda acceder a ellos de manera gratuita, al igual que las vacunas.