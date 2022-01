Google: La empresa corregirá su política de anuncios para adultos

Google emitió un comunicado en donde indica que corregiría inmediatamente la aplicación de una política de publicidad sensible a la edad. Este cambio se da después de que Reuters halló anuncios de juguetes sexuales, licores e inversiones de alto riesgo en su motor de búsqueda que debieron ser bloqueados ya que las páginas tenían activadas la alerta de seguridad para menores de edad.

Este problema se dio en Reino Unido, ante esta situación el gobierno de aquel país comenzó a aplicar la normativa el pasado mes de septiembre con el objetivo de proteger a los niños. Debido a esta situación Google comenzó a modificar la configuración de sus servicios en Europa y en otros lugares para los usuarios menores de 18 años.

Una de las medidas que tomó Google fue poner alertas de seguridad y herramientas automatizadas para así evitar que las categorías de anuncios sensibles a la edad se muestren a los adolescentes.

Entre los anuncios que no se muestran si no has iniciado sesión se encuentran anuncios de alcohol, sexo, apuestas y medicamentos.