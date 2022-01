Harry Styles anuncia su regreso a México

Después de dos años aplazando sus conciertos por la situación de la pandemia, por fin el ex One Direction, Harry Styles, ha anunciado las fechas oficiales de su gira ‘Love On Tour’ que presentará en diversos países, incluido México, durante este año.

Fue a través de sus redes sociales del artista británico y de las redes de Ocesa, marca organizadora de eventos, que esta noticia fue anunciada: Harry Styles estará de visita en tierra azteca el próximo mes de noviembre.

Fue esta mañana, 19 de enero que el cantante anunció su gira que sostendrá durante este 2022. Harry llegará a las ciudades de Guadalajara en la Arena VFG, el 20 de noviembre; Monterrey, el 22 de noviembre y en el Foro Sol de la Ciudad de México el 25 de noviembre.

De acuerdo con el artista británico, los boletos comenzarán a venderse el próximo 28 de enero a través de la plataforma de Ticketmaster.

Los boletos adquiridos inicialmente para los conciertos que Harry tenía programados en México en 2020 siguen siendo válidos y no será necesario realizar algún cambio.

Como se pudo apreciar en sus conciertos por Estados Unidos, el ex integrante de One Direction hará un recorrido por sus producciones discográficas, por lo que es muy probable que escuchamos canciones, como ‘Watermelon Sugar’, ‘Sweet Creature’, ‘Falling’, ‘Sign of the Times’ y ‘Adore You’.

Harry ha estado en constante crecimiento desde su salida del grupo One Direction, cosechando éxito tras éxito lo que lo ha validado como uno de los artistas más completos.