Pide AMLO a funcionarios impulsar en equipo la Cuarta Transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las y los servidores públicos que dirigen los Programas para el Bienestar para que trabajen en beneficio de la población y bajo la premisa de impulsar de manera coordinada los esfuerzos del gobierno de la República.

“Gobierno de la cosa pública, de todos, y tenemos un objetivo: transformar a México en beneficio del pueblo. A veces cuesta mucho unir todos los esfuerzos, sumar todas las voluntades en una sola dirección. No es que cada quien tiene su agenda o su grupo, para decirlo de manera más exagerada, su secta. No. Todos”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que la administración que encabeza continuará conduciéndose con austeridad y eficacia, por lo que no crecerá el aparato burocrático.

Reafirmó que se fortalecerá la promoción, atención y seguimiento a personas beneficiarias de La Escuela es Nuestra, Tandas para el Bienestar, Sembrando Vida, pensiones a personas adultas mayores y niñas y niños con discapacidad, así como las becas a estudiantes de todos los niveles escolares, a través de los Centros de Integración de los Programas para el Bienestar.

Estas células se ubicarán físicamente en las sucursales del Banco del Bienestar, donde Servidores de la Nación acompañarán a las y los acreedores de apoyos.

“Es un poco una reflexión, para que se entienda, que no es solo una dependencia o un programa y que se explique que estamos trabajando de manera conjunta y además no queremos intermediarios. No queremos que vaya el promotor y se le deba al promotor el que entregue el crédito. Queremos que sea la misma gente y que tengan una tarjeta, que no haya intermediación ni del gobierno ni de las organizaciones sociales, no gubernamentales o de la llamada sociedad civil”, subrayó.

Sostuvo que la unión interinstitucional ha contribuido a enfrentar retos como la inseguridad y la pandemia de COVID-19.

Durante el diálogo con representantes de los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que el gobierno federal logró llegar a un acuerdo con las empresas que en administraciones anteriores recibieron contratos para dar mantenimiento a las carreteras y derivado de ello la Hacienda pública contará con recursos por alrededor de tres mil millones de pesos, los cuales se invertirán en la construcción de caminos en La Montaña de Guerrero.

El presidente López Obrador reiteró que el Tren Maya estará listo como transporte para turistas, pasajeros y carga hacia el final de 2023.

“Lo podemos terminar antes de que concluya nuestro gobierno. (…) Lo que queremos es terminarlo con anticipación para operarlo, dejarlo operando. No entregarlo 15 días antes de que terminemos, sino poder operarlo desde finales del año próximo”, remarcó.

Adelantó que en julio del siguiente año comenzará la recepción de trenes y para ese momento ya tienen que estar concluidos los mil 500 kilómetros de vías férreas.

Destacó que las expropiaciones de terrenos que recientemente se llevaron a cabo en Quintana Roo fueron concertadas con los propietarios, por lo que agradeció su colaboración para concretar el proyecto prioritario.

Reportó un buen avance en los cuatro tramos más grandes la obra a cargo de Mota Engil, Grupo Carso, Grupo INDI e ICA.

A Grupo México y la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde la ejecución de Escárcega a Tulum y se reforzarán los trabajos cuando los ingenieros militares concluyan el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles el próximo mes de marzo.

“No es una obra del gobierno, es una obra de México y los empresarios así lo conciben, la gente está contentísima (…) la gente quiere el tren, va a ayudar mucho a todo el desarrollo del sureste, es una gran obra”, expresó el presidente