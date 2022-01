Policía de EU mata a balazos a un perro indefenso, denuncian abuso.

Un policía de Miami en Estados Unidos disparó su arma siete veces contra un can de raza american bully de 8 meses. Esta situación provocó el desconsuelo de sus dueños, quienes vieron al perro tendido en el suelo.

De acuerdo a oficiales el asesinato se dio por la noche, los vecinos reportaron que otros perros ladran excesivamente en el lugar de los hechos.

Ante este triste suceso el grupo Coalición de Miami contra la legislación específica sobre razas (MCABSL) indicó que este incidente no hubiera ocurrido si el oficial hubiera recibido la capacitación adecuada, este cachorro de 8 meses, no se mostró agresivo y no merecía morir así.

La coalición explicó que debemos hacerlo mejor para proteger a los miembros de cuatro patas de nuestra familia.