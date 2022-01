Suspenden a mil 900 médicos por no contar con esquema de vacunación en Italia.

En Italia la asociación profesional médica suspendió a mil 900 médicos y dentistas que no contaban con el esquema completo de vacunación que establece que deben de tener por lo menos dos vacunas de refuerzo contra el COVID-19.

Como tal, esta cifra solo equivale a la mínima cantidad del 0.4% de los médicos totales italianos, pero se especula que cerca de 30 mil doctores aun no han recibido las dos dosis de la vacuna.

Ante el caso de no recibir las dos vacunas, se explicó que algunos tal vez no han violado la ley, pues luego de haber dado positivo no pueden recibir la vacuna por ahora. Otros, agregó, pueden tener razones médicas para no vacunarse.

Adicionalmente, otros deben esperar que pasen los cuatro meses para recibir la dosis de refuerzo.

«Es una cifra aproximada que no refleja la verdadera situación de los trabajadores de la salud que no han cumplido», expresó en un comunicado el presidente de la federación, Filippo Anelli.

Desde el inicio dela pandemia en Italia se ha obligado a los trabajadores de salud, los docentes, la policía, las fuerzas armadas y los que brindan servicios a los hogares de ancianos a recibir todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La suspensión de los no vacunados por parte de la federación profesional médica «no tiene la intención de ser punitiva», aseguró Anelli. «El objetivo, como dice la ley, es proteger la salud pública y mantener las condiciones adecuadas de salubridad al proveer la atención médica», declaró.