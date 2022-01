Netflix suma 8.3 millones de suscriptores, pero sus acciones caen 20%

El cierre del 2021 no fue tan satisfactorio para Netflix, pues no logró cumplir con las previsiones de Wall Street respecto a nuevos suscriptores, además de que el panorama para el primer trimestre del 2022 esperan tener cifras todavía más débiles.

De acuerdo con los datos del servicio de streaming , se sumaron 8.3 millones de nuevos clientes a la plataforma entre octubre y diciembre, periodo en el que estrenaron producciones como Red Notice, Don’t Look Up o la serie The Witcher; sin embargo, los analistas habían previsto que Netflix sumara 8.4 millones de usuarios nuevos.

La empresa también planteó un pronóstico desacelerado para los primeros tres meses del 2022, pues dijo que sólo agregarán alrededor de 2.5 millones de suscriptores nuevos a la plataforma, una cifra que se queda lejos de las estimaciones de los inversionistas, quienes vieron que en el mismo periodo de 2021 se recibieron a 3.9 millones de usuarios.

Entre los resultados del último trimestre de 2021 y las bajas expectativas para el primer trimestre del año, las acciones se desplomaron más del 20% y alcanzaron los niveles más bajos desde junio de 2020.

“Los consumidores siempre han tenido muchas opciones cuando se trata de su tiempo de entretenimiento, una competencia que sólo se ha intensificado en los últimos 24 meses a medida que las compañías de todo el mundo desarrollan su propia oferta de transmisión”, dijo Netflix a través de una comunicado, donde resaltó que si bien esto ha afectado “un poco” su crecimiento, siguen siendo relevantes en todas las regiones donde operan.

En cuanto a ingresos, la empresa dijo obtener 7,709 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 16% respecto al primer trimestre del 2021. No obstante, tampoco logró cumplir con las expectativas respecto a las suscripciones totales, pues había pronosticado 222 millones y se quedó con 221.8 millones.

A pesar de que la diferencia es pequeña, las cifras generan preocupación entre los inversionistas, pues duda de que Netflix, que ya es una de las compañías más grandes en el sector del streaming, pueda encontrar nuevas formas de seguir creciendo.

La compañía también achacó esta situación a la pandemia global, pues si bien dijeron que la retención y el compromiso se mantienen saludables, el crecimiento de la adquisición no se ha vuelto a acelerar a los niveles anteriores a covid.

“Creemos que esto puede deberse a varios factores, incluido el exceso de COVID en curso y las dificultades macroeconómicas en varias partes del mundo, como América Latina”, señaló la empresa.

En Estados Unidos y Canadá, la empresa aumentó los precios de suscripción, a pesar de que son países donde el crecimiento está estancado, según analistas. Sin embargo, su estrategia a pesar de esos incrementos se basa en que los clientes se arriesguen en mayor medida por el contenido exclusivo.

Por otra parte, la empresa también destacó su apuesta por los videojuegos en la plataforma, los cuales están basados en los títulos para sus suscriptores y pueden ayudarles a obtener información sobre los personajes más populares, lo que eventualmente podría ayudar a dar más forma a su contenido.