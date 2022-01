Descubren subvariante de Ómicron; Ya hay casos positivos en Reino Unido.

Varios contagiados inusuales en Reino Unido hicieron que especialistas dieran con una nueva subvariante de la variante del Covid-19, Ómicron.

Fue llamada BA.2 Y esta nueva subvariante ya se encuentra siendo analizada por científicos europeos, sin embargo hasta el momento los datos que se han podido recopilar de BA.2 son pocos.

Y aunque aún no se han emitido nuevos comunicados al respecto, las autoridades de dicho país indicaron que no representa aún una señal de alarma, sin embargo no se descarta la probabilidad de que esta nueva variante pueda mutar y adquirir ciertas cualidades que pudieran hacer de esta subvariante algo preocupante.