AMLO pide se investigue el asesinato de Lourdes Maldonado; la periodista que acudió a él en rueda de prensa de 2019.

Pidió ver el tema como un asunto delicado y con mucha responsabilidad. “No se puede en automático vincular una demanda de tipo laboral al crimen, no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados, no dejar de considerar lo político, porque siempre hay diferencias y se busca afectar al adversario», dijo AMLO.

Este lunes el presidente manifestó su pésame a la familia de Lourdes Maldonado y adelantó que se realizará una investigación a fondo para que no haya impunidad.

“Es importante que no haya impunidad, que se encuentre y se castigue a los responsables” dijo AMLO.

Considera que el homicidio de Lourdes Maldonado es producto de la pérdida de valores en la sociedad.

Hace 3 años Lourdes Maldonado acudió a la mañera pidiendo ayuda al exponer temor por su vida.

«Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el lado a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo a pedir ese apoyo, esa justicia”.

«Lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya hasta metí un amparo, pero con este poderoso personaje, nada o poco, puedo hacer sin su apoyo señor presidente», dijo la periodista.