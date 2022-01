Saturados los hospitales en Edomex por cuarta ola de COVID-19

Con el cambio a semáforo amarillo ordenado por el gobernador del Estado De México, Alfredo del Mazo Maza, la Secretaría de Salud de la entidad informó que 9 de los 55 hospitales del Sistema de Información de la Red IRAG están saturados a causa del incremento repentino de contagios provocados por la variante ómicron que ha potencializado la expansión del COVID-19.

En su portal, el Sistema de Información de la Red IRAG indica la lista de espacios sin disponibilidad de más pacientes, en estos se encuentran seis hospitales de la zona metropolitana del Valle de México y tres del Valle de Toluca.

Los hospitales saturados en el Estado de México son:

-Hospital General de Zona No.58 Las Margaritas.

-Hospital General Regional Gustavo Baz.

-Hospital No.53 Los Reyes La Paz.

-Hospital No. 251 de Metepec.

-Hospital No. 71 de Chalco.

-Hospital No. 252 de Atlacomulco.

-Hospital No. 220 de Toluca.

-Hospital No. 98 de Coacalco.

-Hospital No. 194 El Molinito.

Con un 85% de ocupación está la Unidad Móvil Temporal Covid del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con un 82% el Hospital General de Zona No. 197 de Texcoco, reporta el medio.

Además el Hospital No.196 Fidel Velázquez presenta 73% de ocupación; el No. 76 Xalostoc 68%; el No. 57 La Quebrada 65%; Hospital General Regional No. 200 presenta un 65% y el No. 68 Tulpetlac 52%.