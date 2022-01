«Abrazo salvador»: Niña sobrevive nevada en Rusia por abrazar a un perro toda la noche.

En una muestra más de lo increíbles que son los animales, en Rusia, un lomito salvó la vida de una niña que quedó atrapada durante una tormenta invernal al pasar toda la noche con ella para brindarle calor.

La niña de 10 años de edad y cuya identidad no ha sido revelada, salió de sus clases y se dirigió a su casa como de costumbre lo hacía, con lo que no contaba es que una tormenta la sorprendería evitando que la infante llegara a su destino, por suerte, ella se acercó a un perro, mismo al que abrazó toda la noche para recibir calor y no morir congelada.

A su desaparición sus padres alertaron a las autoridades y de inmediato se inició una brigada de búsqueda y rescate para dar con la menor, pero fue hasta el otro día que un voluntario la encontró acompañada del lomito.

Autoridades y voluntarios buscaron a la niña en los domicilios que contaban con animales, pues un reporte la noche anterior les indicaba que la menor fue vista mientras jugaba con un perrito.

Los padres de la menor corroboraron esta información pues en efecto, la menor es amante de los animales por lo que sabían que no dudaría acercarse a saludar a cualquier animal que viera en la calle.

Si bien, el lomito fue de mucha ayuda para salvar a la menor, autoridades indicaron que ella si vestía con ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas.

El reporte meteorológico informó que durante esa semana en la región rusa de Sakhalin las fuertes nevadas y vientos alcanzaron los 61 a 80 kilómetros por hora.