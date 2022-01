AMLO pedirá ayuda al poder judicial para lograr venta de Banamex.

Durante la mañanera de este miércoles 26 de enero, el presidenta Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de la venta de Banamex, informando que solicitará ayuda al poder judicial para destrabar la venta del banco, pues actualmente se tiene que resolver un juicio que enfrenta con Oceanografía, quien reclama un adeudo por cinco mil 200 MDD.

«Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos es importante, nos interesa, por eso en lo que podemos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias», aseguró.

En cuanto a esta situación, y como es costumbre, AMLO recurrió al pasado al recordar cuando Amado Yañez, dueño de Oceanografía, regalaba relojes de un millón de dólares a su clientes, equivalentes a más de 20 millones de pesos.

AMLO continuó hablando sobre la importancia de Banamex, algo que le importa mucho al gobierno para que la empresa se mexicanice de nueva cuenta, y que los que la compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes y que no tengan adeudos fiscales con el SAT.

«Vamos a estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan estos asuntos legales», indicó en Palacio Nacional.

«Ellos han hecho públicas sus intenciones de vender Banamex a partir de marzo de este año, por lo que tenemos el temor fundado que se vayan del país sin cumplir con las obligaciones de resoluciones que dicte un tribunal. Entonces, para que eso no suceda, fue que le pedimos al Tribunal que impida la venta del banco hasta en tanto se acabe el juicio o dejen garantizado el monto que estamos solicitando, que es de cinco mil 200 millones de dólares. Cualquiera de las dos cosas», dijo Jorge Betancourt, apoderado legal de Oceanografía.