Durante la Mañanera AMLO pide a los mexicanos vacunarse contra el COVID.

Para la mañanera de este miércoles 26 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a llamar a la población a aplicarse la vacuna contra el COVID19, asegurando que con esta estaremos más protegidos.

«Quiero aprovechar para llamar a los que no están vacunados a que se vacunen. Si uno está vacunado con las dos dosis y con el refuerzo, está uno protegido, no hay riesgo con la nueva variante o son mínimos los riesgos y no hay fallecimientos. Esto está probado”, aseguró.

AMLO reiteró que está comprobado que la vacuna no hace daño, por lo que pidió a los ciudadanos que “lo piensen” porque “entre más vacunados estamos más protegidos”.

Obrador continuó mencionando que las personas tengan la vacuna ha ayudado a que no se tengan «problemas graves» con la nueva variante porque ya se había avanzado.

Además, López Obrador aseguró que reforzarán las Brigadas Correcaminos en el país para que lleguen a las comunidades más apartadas de estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca y puedan vacunar a la población contra el COVID.

«Acordamos el lunes reforzar las Brigadas Correcaminos, sobre todo en Chiapas, Guerrero y en Oaxaca para ir a las comunidades más apartadas», finalizó.