López Obrador anuncia gira por todo México para informar sobre reforma eléctrica

Durante la conferencia matutina de este día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que visitará todos los estados del país para informar a la sociedad sobre reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión.

El mandatario señaló que “su gira por el país comenzará después de que concluyan los foros que actualmente se realizan en la cámara de diputados donde se analiza la iniciativa de reforma electiva del gobierno federal”.

López Obrador detalló “yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, por qué la reforma y en qué se beneficia el pueblo, darle mi punto de vista a todos los mexicanos y que no suceda lo que pasó con las reformas estructurales de los gobiernos anteriores, que la gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos cupulares de los de arriba, de la llamada clase política y el pueblo no tenía información”.

Informó “ya inicio inició el proceso de diálogo y debate en el congreso y vamos también nosotros a hacer lo mismo en los estados, quizá no pueda ir a todo el país, pero si van a ir secretarios de Estado a informar y van a venir aquí también para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma”.

El gobernante informó que “desde luego ya se sabe en lo general” que su iniciativa pretende corregir los abusos y excesos de compañías privadas nacionales y extranjeras que actualmente reciben contratos para vender energía y subsidios para pagar menos que la población en general”.