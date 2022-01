Acaban comisión para investigar abusos de autoridad en Veracruz

La Junta de Coordinación Política del Senado, integrada por todos los coordinadores parlamentarios, acordó desaparecer la Comisión para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de derecho en Veracruz.

De esa manera a fin de no dejar a las víctimas desprotegidas y con el objetivo de brindar estricto seguimiento a cada uno de los casos, la Jucopo acordó que hoy mismo se remitirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos los expedientes recabados, con la finalidad de que se investiguen los hechos que constituyan violaciones graves a los mismos. Y para ello, solicitaron a la Mesa Directiva hacer la petición correspondiente.

Además, enviarán a las Comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación del Senado, los expedientes recibidos para que se realice el acompañamiento que fuera necesario y se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Al respecto, el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que él seguirá impulsando la investigación de estos casos, pero sin involucrar a su Grupo Parlamentario, por lo que reconoció que en esta decisión no lo acompañó su bancada.

En la víspera, al menos 30 senadores de Morena, convocaron a una reunión para este viernes con el fin de echar abajo la Comisión Especial, lo que orilló al senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado a renunciar a la presidencia de la misma.

Monreal dejó en claro que en este momento a Morena no le conviene dividirse a la mitad. “No le conviene al Presidente de la República, tener una fracción parlamentaria a la mitad. No le conviene al proceso de transformación, tener a la mitad dividida y por esa razón, no importa, no importa, lo que importa es que no vamos a arrear banderas y que no vamos a abandonar causas”, declaró.

Monreal Ávila dijo que como responsable del grupo no le gusta que haya diferencias, y la mitad del grupo no acompañó a la Comisión a pesar de ser legal.

“La Comisión legislativa que se constituyó en diciembre es legal y hay precedentes y hay antecedentes legislativos y, de acuerdo al derecho parlamentario, es legal. Lo ilegal es detener arbitrariamente; lo ilegal es perseguir políticamente; lo ilegal es desaparecer personas; lo ilegal es subordinar al Poder Legislativo y al Judicial y a la Fiscalía en un solo ente, eso es lo ilegal”, señaló.

Para el senador zacatecano, es un error no abanderar estas causas, “sin embargo, hoy no tengo el grupo conmigo completo, pero de manera personal yo no voy a arrear banderas, no voy a declinar en mi propósito de justicia para Veracruz, pero también para otros estados del país que padecen también este tipo de arbitrariedades, abuso de poder o persecución política. Es decir, vamos a continuar”.

Y en ese sentido, reiteró que el secretario técnico de la Jucopo, detenido en diciembre pasado en Veracruz, José Manuel Del Río Virgen va a salir de la cárcel porque es inocente. “El único tema es preguntar por qué tener que esperar meses detenido, cuando todos sabemos que es inocente. La justicia tardía, la justicia selectiva, que es un gran problema”.

De esa manera, confió en la justicia federal y dijo estar seguro de que cualquier juez consciente, “cualquier juez federal lo va a liberar, porque no hay ninguna prueba. Y en ese caso, de manera personal, y en otros de los 90 que se presentaron en la carpeta hoy, yo voy a darle seguimiento personal”.