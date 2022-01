Presidente de Ucrania: En occidente piensan que mañana estallará la guerra, están equivocados 

Este día viernes, el presidente de Ucrania, Volodímir Oleksándrovich Zelenski, señaló que “se está creando la impresión de que mañana se desatará una guerra en el país y descartó que eso vaya a pasar, lamentando que el pánico generado está perjudicando a la economía nacional”.

En una conferencia de prensa, el mandatario señaló “¿Hay tanques en las calles? No, pero esa es la impresión que se crea en Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania; la impresión en los medios de comunicación es así: que tenemos una guerra, que hay militares en las calles que hay una movilización, pero no es así, esto no está pasando”.

Zelenski, resaltó el daño económico causado por el pánico, «he empezado a hablar con los líderes de Estados y explicarles que hoy necesitamos estabilizar la economía de nuestro país debido a estas señales de que habrá una guerra mañana”.

Criticó a los lideres de estado que dicen abiertamente que habrá una guerra mañana. Expresó “eso es pánico, pánico en los mercados, pánico en el sector financiero».

El gobernante informó que “tras el inicio de esta ola de pánico, 12.500 millones (no especifico la moneda) fueron sacados de su país, por lo que el aumento de tensión en los medios tiene un alto costo para su país”.