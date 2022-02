López-Gatell: Cuarta ola de COVID-19 llegó a su punto máximo y ya inició el descenso

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la cuarta ola de covid-19 llegó a su punto máximo de contagios, sin embargo, informó que ya inició el descenso de contagios.

López-Gatell detalló que en los próximos días el índice de contagios vendrá a la baja. El funcionario resaltó que la semana inició con un descenso de menos 31 por ciento en la curva epidémica, el cual es consistente con la reducción en la ocupación hospitalaria.

Señaló que la siguiente semana o semana y media, se empezarán a desocupar los nosocomios por una cantidad menor de ingresos con respecto a los egresos.

El subsecretario declaró que otro indicador es la disminución en la cantidad de incapacidades laborales temporales para trabajadores con covid-19, y de igual forma ha bajado el índice de positividad.

En cuanto a la mortalidad, mencionó que sigue a la alza. Reiteró que “la cuarta ola de contagios se caracterizó por la mayor afectación en personas no vacunadas, quienes han presentado una enfermedad grave y han fallecido, ha sido porque no se vacunaron o no completaron los esquemas”.