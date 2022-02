La CDMX dará prioridad a proyectos asignando más presupuesto

Para 2022 la apuesta en la Ciudad de México será hacia la movilidad, rubro al que Gobierno capitalino destinará 6,581.7 millones de pesos, un incremento del 70% comparado con los recursos destinados en 2021 que ascendieron a 3,877 millones de pesos.

Adicionalmente, el Metro, tendrá un incremento directo anual que pasa de los 15,081 millones asignados en 2021 a los 18,828 millones 440,719 pesos para el 2022; en total, los organismos de transporte recibirán 26,907 millones 806 345 pesos.

Inyección de recursos al Metro

Además de esos recursos, el Metro tendrá una inversión paralela adicional a la presupuestal, esta será la referente a proyectos de rehabilitación integral de la Línea 1 del Metro, la cual tiene 53 años de antigüedad y será beneficiada con 37,335 millones de pesos, los cuales serán financiados en los próximos 19 años en un esquema de prestación de servicios.

Esta inversión se da después de dos años en los que se han presentado fallas en la infraestructura del Metro de la Ciudad de México que han obligado a acelerar su atención: el incendio en la Subestación Buen Tono, el choque de trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1 y el desplome de un tren en la Línea 12 que dejó 26 personas muertas.

Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), considera esta inversión como un paso en la dirección correcta y sostiene que el Metro de la ciudad necesita recursos para garantizar la seguridad y servicio a sus usuarios

“Es una inversión muy grande, pero precisamente para evitar este tipo de hechos, se requiere mantenimiento no sólo correctivo sino preventivo y su modernización. Definitivamente, es necesario invertirle para no tener este tipo de incidentes y tragedias que no debieron ocurrir”, dice en entrevista.

Para el Metro también este año se tiene prevista la construcción del nuevo Puesto Central de Control (PCC1) dentro de las instalaciones del C5, desde donde se controlarán las Líneas 1 a 6 y al que se destinarán 150 millones de pesos, aproximadamente.

El especialista en movilidad apunta a la necesidad de destinar recursos no sólo para el interior sino también para los alrededores del Metro.

“Todo el acceso, alrededor de las estaciones se podría también potencializar con espacios mucho más limpios y menos dificultades para el tránsito de los pasajeros; las escaleras eléctricas, todas, tendrían que estar funcionando, la frecuencia de los trenes debe ajustarse para ser lo más eficiente posible, sobre todo en horas pico”, indica.

Aumento de presupuesto para transporte en CDMX

Los distintos sistemas de transporte recibirán más recursos este 2022 respecto al año pasado, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos.

Metrobús

2022: 2,586 millones 255,000 pesos

2021: 2,011 millones 66,186 pesos

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

2022: 2,908 millones 778,927 pesos

2021: 1,706 millones 431,659 pesos

Sistema de Transportes Eléctricos (STE)

2022: 2,371 millones 35,468 pesos

2021: 1,391 millones 627,457 pesos

Metro

2022: 18,828 millones 440,719 pesos

2021: 15,081 millones 871,997 pesos

Nuevo Cablebús y Trolebús Elevado

El Cablebús, que ya cuenta con dos líneas en Iztapalapa y Gustavo A. Madero, crecerá también este año con la construcción de la Línea 3 en Chapultepec que contará con cuatro estaciones: Metro Constituyentes, Constituyentes/Observatorio, Parque Cri Cri y Cineteca Nacional.

Este proyecto se realizará con recursos del Gobierno de México bajo la ejecución de la Secretaría de Obras capitalina; los trabajos se tienen planeados para arrancar en mayo para terminar en diciembre de 2023.

Una de las obras a concluir este 2022 es el Trolebús Elevado en Iztapalapa, el cual primero se había anunciado estaría listo en marzo de 2021, sin embargo, los recortes presupuestales por la pandemia de COVID-19 llevaron a que fecha de inauguración se moviera hasta junio de 2022, con un costo estimado de 2,900 millones de pesos en total, 510 millones más de lo previsto.

Proyectos de movilidad para CDMX en vilo

Entre los proyectos que han quedado en duda para este 2022 está la línea de Cablebús que conectaría a las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras, luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó en diciembre que estaba en análisis y en el Presupuesto 2022 no se le asignaron recursos.

Otro proyecto que se encuentra incierto es la creación de la Línea 0 del Metrobús, la cual también estaba prevista para iniciar su construcción en la segunda mitad del 2021, sin embargo hasta el momento no tiene un presupuesto asignado.

La octava línea del Metrobús recorrería el Circuito Bicentenario es uno de los proyectos más viables, pues ya se cuenta con infraestructura como el concreto hidráulico, lo que facilitaría su ejecución, señala Víctor Alvarado, gerente de Movilidad en la organización El Poder del Consumidor.

“Dos de las líneas que se tienen previstas porque incluso se han hecho estudios son la de Zaragoza y la de Bicentenario. ¿Qué representa hacer un Metrobús en Zaragoza? Un mar de negociaciones con las rutas que hoy están operando; ahora un Metrobús en la Línea 0 prácticamente ya tiene una estructura porque tiene las paradas donde ya corre el RTP.

“Para este año sería un proyecto totalmente visible y podría estar entrando en operación a partir del segundo semestre”, considera Alvarado.

Pendientes de movilidad en la ciudad para 2022

Si bien se atenderá la línea más antigua del Metro de la Ciudad de México, se necesita invertir también en las Líneas 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña y 3, de Universidad a Indios Verdes, pues funcionan como ejes para el transporte de los capitalinos, señala el representante del Poder del Consumidor.

“Terminan siendo de forma individual también columnas vertebrales, por ejemplo la Línea 3 está la llegada del Cablebús Línea 1, Mexicable Línea 2 que está por llegar, tienes al Metrobús Línea 1, una infinidad de transportes locales y además las que llegan del Estado de México”, indica Alvarado.

Por su parte Bernardo Baranda, de ITDP, advierte que el avance para la modernización del transporte concesionado ha sido lenta pues en los últimos tres años se han chatarrizado apenas 1,300 unidades, aunque el objetivo para este 2022 anunciado por Sheinbaum son 2,000 unidades más para alcanzar 6,000 al final de su administración.

“Es el transporte en el que más viajes se hacen y a la par es el que más rezago tiene en cuanto a las unidades y el modelo de operación. La promesa de esta administración es avanzar hacia un sistema integrado, entonces se tiene que avanzar más rápidamente”, explica.

Este 15 de enero la jefa de Gobierno presentó el nuevo Corredor Legaria, en el que se sustituyeron 173 micros con 65 nuevos camiones; no obstante el especialista considera necesario hacer este proceso de forma integral.

“Necesitamos muchos más proyectos como éste, no hacerlo ruta por ruta sino pensar en hacerlo por bloque, cubrir ciertas zonas de la ciudad para avanzar más rápidamente. Es bueno pero debe ir acompañado también de mejoras en la operación”, comenta Baranda.

El pendiente más importante que afecta la movilidad es la seguridad, apunta Víctor Alvarado, donde el Gobierno capitalino debe atender tanto el interior como las inmediaciones de los distintos medios.

El transporte público es el segundo lugar donde los mexicanos se sienten más inseguros con un 71.2%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana dada a conocer por el INEGI en 2021.

“El gran pendiente hoy por hoy sigue siendo la calidad de servicio y la seguridad. Podrás tener los sistemas de transporte más modernos, pero sigue permeando este problema y eso es lo que se tendría que empezar a revertir”, advierte Alvarado.