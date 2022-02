La Selección Nacional obligada a vencer esta noche a Panamá.

La noche de este miércoles 2 de febrero, la Selección Nacional enfrentará a su similar de Panamá en busca de la victoria para así colocarse en el segundo lugar de la eliminatoria mundialista para Qatar 2022.

El camino no es fácil, el «Tata» Martino no ha convencido pues está casado con sus titulares y no da oportunidad de nuevos refuerzos como lo podrían ser Alan Mozo o Johan Vázquez, quien enfrenta uno de sus mejores momentos en su carrera.

Otros rumores indican que de no ganar esta noche, el Tata ya tendría un boleto de avión con dirección a Buenos Aires y dejaría México pues se maneja información de que ya ha sido notificado que de perder o no ganar con autoridad, será retirado de su cargo, a unos pocos meses del mundial.

«Ya hay un plan B»

Medios deportivos informan que ya hay un suplente del «Tata», y sería Miguel Herrera, quien ya tuvo una etapa con la selección pero por problemas de control tuvo que ser cesado tras golpear el comentarista deportivo Christian Martinoli, quien criticó el trabajo de «El piojo», aunque tambien se tiene fe en que Jaime Lozano llegue a la dirección.

Escenarios favorables y catastróficos:

¿Qué pasa si México gana?

Sí México vence a Panamá esta noche sumará a 21 puntos y se alejará cuatro unidades de la selección panameña faltando 9 por disputarse por lo que la Selección Azteca estaría muy cerca de un boleto directo o por lo menos casi aseguraría el repechaje.

Un triunfo de los mexicanos no sería suficiente para alcanzar a Canadá en el liderato, pero una combinación de resultados lo podría colocar en el segundo puesto de la tabla.

¿Qué pasa si México empata?

Un empate de la Selección Azteca con Panamá dejaría a los mexicanos en 19 puntos, mientras Panamá llegaría a 18 unidades. Un triunfo de Costa Rica se pondría a tres del equipo de Martino y dos de los canaleros.

¿Qué pasa si México pierde?

Un “Aztecazo” panameño pondría de color de hormiga la situación de la Selección Mexicana ya que se quedaría en 18 unidades y Panamá llegaría a 20 puntos, dos por arriba de los mexicanos, quitándole el boleto directo y mandando a los aztecas al repechaje. Además un triunfo de los ticos los acercaría a solo dos puntos.