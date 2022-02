AMLO: Zerón sabe qué pasó con los 43 normalistas

En Palacio Nacional, durante la mañanera del día de hoy, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador., señaló que Tomas Zerón sabe lo que ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa.

Tomás Zerón de Lucio fue director de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio pasado y estuvo a cargo de la investigación del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El presidente explicó que “está demostrado que Zeron participó en torturas y que tiene mucho que ver con lo de Ayotzinapa; él sabe bien qué pasó, y no vamos a quitar el dedo del renglón porque vamos a saber lo que ocurrió en el caso de los 43 jóvenes”.

López Obrador, mencionó que “la burocracia en el Poder Judicial ha sido un obstáculo para liberar a víctimas de tortura, entre otros casos”.

Reiteró que “su gobierno insiste para que no queden inocentes en las cárceles, las victimas de tortura deben salir de la carcel, hemos hecho dos intentos pero no avanza; primero, porque son muchos los trámites; no vamos a dejar de insistir hasta liberar y no hay influencia que sirva ante estos casos”.