AMLO: No habrá impunidad en los casos de asesinatos de periodistas

Ante los asesinatos a periodistas, durante la conferencia matutina que hoy se llevó a cabo en Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que “no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales, materiales, de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo”.

El mandatario explicó que ya no hay alianza entre autoridades y delincuencia. Dijo “por eso tenemos que estar diciendo, como discos rayados, ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección, nada que tenemos comprada la plaza y estamos bien parados”.

López Obrador mencionó que se tienen investigaciones y avances en todos los casos. Informó que se está mejorando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Reiteró que “su gobierno tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos y a periodistas que son amenazados y desgraciadamente pierden la vida por su oficio, estamos trabajando en eso, nos duele mucho los casos de pérdida de vida de periodistas”.

Ante esta misma situación, en su participación en la conferencia, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, detalló que se tienen avances en las investigaciones de los asesinatos de periodistas en Baja California y de hechos violentos en Quintana Roo.