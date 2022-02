La consulta de revocación, una herencia para las nuevas generaciones: AMLO

La revocación de mandato es un mecanismo para evaluar a los presidentes de la República a mitad de su sexenio para determinar si han dado buenos resultados o se volvieron locos por el poder, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo de la revocación del mandato es ya un hecho, se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional, no se puede violar la Constitución, eso está resuelto, y se está esperando nada más la convocatoria, y todo indica que va a ser el domingo 10 de abril”, señaló.

En la conferencia de prensa matutina que se realiza en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, destacó el valor de la consulta para el desarrollo democrático.

“Se le va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más palabras menos: quiere que continúe el Presidente o que renuncie, en eso consiste la revocación del mandato, que el pueblo decida si está de acuerdo en su autoridad o no, porque también aunque pensemos que es muy común la palabra revocación del mandato, pues no deja de ser un concepto, un término de politólogos, sociólogos, especialistas en asuntos electorales, estudiosos de la democracia; revocación del mandato es que el pueblo pone y el pueblo quita, es un derecho y lo que se va a hacer es que cada tres años, de acuerdo con la reforma constitucional, si se cumplen con requisitos, como un porcentaje de firmas, la autoridad está obligada a consultar al pueblo, para ver si el Presidente sigue, continúa, termina su periodo o se le revoca el mandato y se nombra, se elige a un Presidente sustituto para que termine”, señaló.

Luego habló de la ayuda de este proceso para determinar si un gobernante ha cumplido o no con las expectativas.

“Este proceso ayuda mucho porque se elige por seis años pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes, porque el poder es una tentación, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, por eso es importante que haya principios, ideales, que se entienda que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, y que se debe mandar obedeciendo”, dijo.

Y que el funcionario – añadió- es siervo de la nación, servidor público, el soberano es el pueblo, en la democracia el pueblo manda.

Entonces – prosiguió- “esto es democracia participativa, ya va a quedar establecido este mecanismo, esto nos va a ayudar, por eso es buena la democracia, es el mejor sistema político, está demostrado, porque es competencia, porque si hay democracia nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala.

“Es como si en Hidalgo, en cualquier lugar hubiese una sola tienda, por muy bueno que fuese el tendero, siempre tendría la tentación de vender cara la mercancía y hasta de regañar a la gente, pero si hay dos, tres, 20, tiene que dar buenos precios, no hay monopolio, en este caso monopolio del poder. Entonces, ¿quién se ayuda?, el pueblo, antes era: ‘yo llego haiga sido como haiga sido’ diría el filósofo y me aguantan seis años. No, ¿por qué?”, planteó.

La consulta, indicó, es algo que vamos a heredar a las nuevas generaciones y poco a poco se va a ir acreditando y convirtiéndose en un hábito porque la democracia debe ser un hábito, una forma de vida.

“Por eso se tiene que hacer esta consulta y no creo que haya ya ningún problema, y qué bien que a pesar de el debate que hubo y que puede seguir habiendo, ya va a salir lo de la consulta”, subrayó.