Asegura AMLO que hay delincuentes infiltrados entre Normalistas de Ayotzinapa.

Durante la mañanera de este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los Normalistas de Ayotzinapa luego de que el pasado viernes 4 de febrero arrojaran un camión en contra de miembros de la policía municipal y la Guardia Nacional en un enfrentamiento ocurrido en la autopista México-Acapulco, en el que pidió que no actúen de esa forma.

“Quiero hacer un llamado a los muchachos para que ya no actúen de esa manera porque ponen en riesgo la vida de otras personas, y un revolucionario tiene que cuidar al pueblo, se lucha por las ideas no por la destrucción.

Además, Obrador aseguró que dentro de los Normalistas, no todos son estudiantes, pues hay delincuentes infiltrados entre ellos, y son esos mismos los que se dedican a generar violencia dentro de las protestas.

El enfrentamiento ocurrió el viernes pasado luego de que normalistas pidieran que se les dejara volantear por una hora y media en la caseta de la autopista México-Acapulco, pero al no tener una cuerdo, comenzaron los ataques.

Como consecuencia los normalistas tomaron un tráiler de la empresa Soriana y lo arrojaron en contra del cerco de uniformados, por suerte no se registraron heridos, ante estos actos, Abelina Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco dijo de manera poco inteligente que como no había un conductor a bordo de la unidad, no se pueden levantar cargos en contra de ninguna persona, a pesar de que los normalistas fueron los que lo arrojaron.