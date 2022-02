Normalistas de Michoacán retienen autobuses para exigir demandas

Un grupo de aproximadamente 200 normalistas de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga retuvieron camiones de pasajeros que utilizaron para interrumpir el tránsito vehicular sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro durante al menos dos horas durante este lunes, lo que provocó que automovilistas quedaran varados sobre la vialidad.

Los normalistas anunciaron una serie de acciones de protesta para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus demandas, que incluyen la liberación de los estudiantes que se encuentran detenidos.

En un comunicado, la agrupación estudiantil acusa a las instancias gubernamentales y educativas de la entidad de no respetar acuerdos “ya establecidos y minutados” en el pliego petitorio entregado por los normalistas.

“Por esta razón nos vemos en la necesidad de emprender distintas formas de lucha y manifestación para obtener una solución favorable a las problemáticas y necesidades que aquejan a nuestra institución”, exigen en el documento.

¿Qué exigen los normalistas de Michoacán?

Entre las exigencias de los estudiantes se encuentran el desistimiento de la acción penal en contra de los procesados, solución al pliego petitorio de la escuela, respeto a la convocatoria de directivos y el respeto a la convocatoria de nuevo ingreso.

Además, piden solución a la falta de recurso de la beca alimenticia y el rechazo de 150 estudiantes que solicitaron la beca Benito Juárez, así como a la falta de pago hacia la base estudiantil.

De acuerdo con el reporte de medios locales, los autobuses secuestrado tienen los números económicos 963 y 993 de la Línea Purépecha, y 5251, de la Línea Parhikuni.

Además, los normalistas buscaban tomar las vías del tren como forma de presión para que el gobierno les otorgue las plazas automáticas de profesores, pero en el lugar se encuentran policías para evitar que la vía de comunicación en el tramo Lázaro Cárdenas-Morelia, sea obstruida por los inconformes.

Estas acciones se suman a las de los normalista de Ayotzinapa en Guerrero el viernes pasado en donde lanzaron un tráiler que secuestraron de una reconocida marca de autoservicios para dirigirlo hacia elementos de la Guardia Nacional que se encontraban resguardando la caseta de Palo Blanco rumbo a Acapulco.

Ante estos hechos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la delincuencia organizada puede estar infiltrada en los movimientos estudiantiles por lo que hizo un llamado a no dejarse manipular.

“Quiero hacerle un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas, y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo, y se lucha por ideales, no es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa”, expresó esta mañana en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.