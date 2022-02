Presidente urge a normalistas evitar las protestas violentas

Luego de que el pasado viernes normalistas de Ayotzinapa lanzaron un tráiler en contra de elementos de la Guardia Nacional y de la policía local, el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó a evitar este tipo de actos violentos, ya que “pudo haber una tragedia”.

El mandatario urgió a los normalistas a evitar los actos violentos durante sus manifestaciones, ya que con ello se pone en riesgo la vida de otras personas, en este caso, de los cerca de 40 elementos de seguridad que resultaron heridos.

Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave, porque pudo haber una tragedia; muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque había puestos y comerciantes; iban a perder la vida muchos.

“Hago un llamado para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, porque ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa, entonces que dialoguen, he dado la instrucción de que los reciban y haya diálogo”, expresó.

Al ser cuestionado acerca de si hay infiltrados en el movimiento normalista, el presidente sostuvo en Palacio Nacional que de acuerdo con sus fuentes, hay “gentes que hacen actividades ilícitas” que están infiltradas.

Incluso no descartó que haya presencia de la delincuencia organizada debido a que Guerrero es una entidad disputada por grupos criminales para cometer diversos ilícitos.

López Obrador además hizo un llamado a los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que hablen con sus hijos para evitar que actúen de manera violenta, lo que, resaltó, da motivos a la oposición para atacar.

“Me dirijo también a sus papás que nos ayuden, que hablen con ellos, porque este no es el camino. Nosotros no somos represores”, dijo.

En otro orden de ideas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó no poder informar sobre las obras que lleva a cabo su gobierno debido a la veda electoral por la revocación de mandato, ya que podría ser considerado como un acto de propaganda, concepto que, dijo, debería acotarse.

Por otro lado, dijo que “es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre esto como sí sucede en el caso de Italia, y debería de suceder en todo el mundo, el que no se permitan estas subastas de piezas de arte que fueron sustraídas, que fueron robadas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones como es el caso de todo el arte que se han robado de México que está en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero”.