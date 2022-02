¡En la Madre! Monja de 80 años roba dinero de una escuela y lo apuesta en Las Vegas.

Ya no hay respeto, ya no se puede confiar en nadie, esto lo decimos luego de que se revelara que una monja de 80 años de edad identificada como Margaret Kreuper, desvió 835 mil dólares destinados a obras escolares para irlos a apostar a la ciudad del pecado, Las Vegas.

La octagenaria, que ya ha confesado su delito fue sentenciada a un año de prisión en California «Sé que he pecado, que he violado la ley, no hay disculpas»

Mary Margaret Kreuper, de 80 años, apostó por una vida de pobreza cuando tomó sus votos religiosos hace seis décadas, pero parece ser que la austeridad no era lo suyo, por lo que cuando estuvo al frente de un centro católico de estudios primarios cerca de Los Ángeles tomó la decisión de desviar 835 mil dólares de los fondos escolares para apostar en Las Vegas, la ciudad del pecado.

«Se dio sus gustitos»

La monja no se conformó con apostar la lana, pues se sabe que también gastó el dinero viajes a lujosos hoteles en Lake Tahoe, una estación balnearia en la frontera entre los estados de California y Nevada donde los turistas esquían durante el invierno boreal y pasean durante el verano, en la Sierra Nevada.

Kreuper reconoció que sus crímenes atentaron contra sus votos, «los mandamientos, la ley, y contra toda la confianza sagrada» depositada en ella por los responsables del colegio.