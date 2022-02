Bien triste… Crean pizza de Batman y acaba pareciéndose más al «perro mamadito». La cadena Little Caesars no tomó en cuenta que la masa se modifica con el calor.

Con el estreno de la película de «The Batman» para el próximo 4 de marzo, la mercadotecnia no es algo que se hará esperar, y por tal motivo todos buscarán formar parte de la batimanía que esta provocará, playeras, juguetes y videojuegos son los principales productos que las personas buscarán adquirir, pero siempre hay alguien que busca hacer la diferencia y en ocasiones no le sale tan bien.

Tal es el caso de la pizza presentada por la cadena Little Caesars, que presentó su Batipizza, de hecho, de inicio no suena mal, pero la ejecución no fue la mejor, pues al momento de hacer una maza en forma de murciélago no tomaron en cuenta que esta al ser metida al horno se inflaría, por lo que se deformaría, el resultado final fue todo, menos un murciélago o la batiseñal.

Como era de esperarse en México no perdonamos y por tal motivo los memes aparecieron de inmediato, comparando la forma de la pizza con la silueta del meme de Balltze, en su edición «mamadita»

A pesar de su deformidad, esta pizza si nos dejó un buen sabor de boca (literal), y también un buen rato de humor, por lo que los fanáticos del Caballero de la Noche agradecerán el detalle.