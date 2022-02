Hombre ha dado positivo a 78 pruebas de Covid-19, lleva 14 meses aislado 

En noviembre de 2020 un hombre de 56 años de edad dio positivo a Covid-19, desde entonces se ha mantenido en aislamiento, pues sigue dando positivo a SARS-CoV-2, a esta persona ya le han practicado 78 pruebas PCR.

Muzaffer Kayasan, vive en la ciudad de Estambul, en Turquía. Este hombre ha pedido a las autoridades turcas que hagan una excepción con su caso, pues ya lleva 14 meses en aislamiento, debido a la situación no ha podido reunirse con sus hijos y nietos.

Kayasan explicó a la Agencia de Noticias turca AA que él padece leucemia desde hace cuatro años por lo que su caso de Covid-19 era más complicado y tuvo que ser hospitalizado debido a que presentó problemas de respiración, pérdida de visión y agotamiento.

Este hombre de origen turco ha sido tratado con plasma, logró recuperarse luego de dos semanas, pero al aplicarse una nueva prueba de Covid-19, dio positivo y los médicos le indicaron que permaneciera en aislamiento hasta que diera negativo, sin embargo, la prueba negativa nuca llego.

El paciente ha permanecido nueve meses hospitalizado y cinco meses en su casa, todo el tiempo aislado, y solo ha podido ver a sus familiares a través de una ventana.

Los médicos no han podido dar una explicación a su condición, lo único que le han explicado es que su sistema inmunológico está débil y su organismo no ha podido expulsar por completo al Covid-19.

Mientras tanto, Muzaffer detalló «por mi enfermedad no recibía muchas visitas. y cuando venían, hablábamos a distancia, yo usaba mascarilla en tiempos en que no había que usarla, hago mis ejercicios, trato de mantener la moral alta, pero no puedo estar con mis nietos, eso me entristece mucho».